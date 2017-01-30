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30.01.2017 18:50

На ледовой площадке Малого Сафоново состоялось торжественное открытие чемпионата Северного флота по хоккею на Кубок командующего

Алексей Котович.

Турнир продлится до начала апреля - встречи будут проходить во всех гарнизонах. В соревновании примут участие 14 сборных, представляющих различные силы и соединения флота. В рамках чемпионата пройдет и, ставший традиционным, открытый турнир, посвященный Дню подводника. В нем также примут участие команды "Авианосец" - тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" - одноименного флагмана флота, которые сейчас возвращаются из дальнего похода.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Новогодний турнир показал, что интерес к хоккею достаточно высок, поэтому возникла необходимость, и мы сейчас организовали турнир на Кубок командующего СФ. Я думаю, что будет интересно, площадки готовы во всех гарнизонах - не только в этом одном".
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