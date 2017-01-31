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31.01.2017 08:57

Новинки от заполярных производителей к столу. Апатитское производство предлагает северянам два новых вида молочной колбасы

Артем Дашевский.

Новинки заполярных производителей и программа импортозамещения в действии. Апатитское производство предлагает северянам два вида молочной колбасы. "Семейная" и куриная ветчина. В составе только натуральные ингредиенты. Никаких красителей и сои. Рецептура по ГОСТу. Сегодня апатитский цех выпускает больше 40 видов продукции. Реализует в короткие сроки на территории всей области. И покупатель голосует рублем. Самые популярные - молочные сардельки, а также охлажденная свинина, шпик. Вся продукция в вакуумной упаковке. 

Младший составитель фарша Ростислав Абрамов: "Сейчас мы делаем докторские сардельки. Туда входит свинина охлажденная, говядина и филе куриное, и шпик. Первую стадию вы видели - сначала мясо сортируется, на второй стадии молоко со шпиком и потом выгружаю. Девушки вяжут". 
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