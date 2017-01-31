"Зимние узоры". В Мурманске прошел конкурс по спортивным бальным танцам

Елена Сивонен.

"Зимние узоры". Конкурс по спортивным бальным танцам. На паркете областного ДК Кирова - лучшие пары Заполярья. Мурманск, Апатиты, Полярный, Североморск, Кандалакша, Мончегорск и Никель. Первое отделение открыли участники спортивно-массовых мероприятий. Это их дебютные шаги в искусстве. После - эстафету приняли пары спорта высших достижений. Борьба уже за призовые места. Десять танцев европейской и латиноамериканской программ. Красочные композиции, яркие костюмы и отточенные движения. Зрители были в восторге.