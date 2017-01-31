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31.01.2017 08:42

В Кировске прошли гонки роботов

Илья Комлев.

К техническому творчеству в Заполярье интерес всё больше. Увлечение год от года молодеет. С 2016-го - мурманская "Лапландия" - региональный координационный центр. Кировские "Хибины" - муниципальный. Кружки робототехники уже во всех учебных заведениях города горняков. Это дает организаторам основание полагать, что в ближайшем будущем именно он примет полноценный чемпионат.
Педагог дополнительного образования ЦДТ "Хибины" Андрей Шарай: "В этом году все школы уже наконец-то закупили и большинство подключилось. В прошлом году были только мы и Хибинская гимназия, частично еще седьмая. Но в этом году у нас уже подключаются все школы. Знаю, и пятая школа уже закупила. Думаем, что в ближайшее время уже будут полноценные городские соревнования".
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