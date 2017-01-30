Сегодня - День Деда Мороза и Снегурочки

Юлия Устинова.

Праздник этот древний, языческий, когда принято расказывать сказки и легенды о главных новогодних персонажах. О том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому, с приходом весны, не стала улетать на Север. Но как только "яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку", она тает. День Мороза Ивановича и его внучки в древности был символичным окончанием зимы, за которым следовала широкая и щедрая Масленица. В этом году масленичная неделя будет длится с 20 по 26 февраля.





