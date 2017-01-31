Завтра в Мурманске начнут прием заявлений для поступления детей в первый класс

Светлана Деменева.

Традиционно школы, лицеи, гимназии города устраивают дни открытых дверей и проводят родительские собрания. Одними из первых это сделали в пятой школе. Родители будущих первоклассников получили информацию о порядке приема, узнали об особенностях образовательного процесса и методиках преподавания. Всего в 2017 году в Мурманске откроют 123 первых класса. За парты сядут больше трех тысяч первоклашек. Успеть записать ребенка в школу нужно до 1 июля.

Директор средней общеобразовательной школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Отказать могут в приеме в школу - если поздно - только по причине отсутствия мест. Конечно, о наличии мест как родителям узнать? Он может на сайте школы посмотреть, обратиться в комитет по образованию. Это все доступно".





