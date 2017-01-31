Мурманский родильный дом №3 продолжит приём пациенток по прежнему адресу

Его присоединение к городской больнице скорой медицинской помощи позволит роддому расширить свои возможности и улучшить качество оказания услуг.

Вопрос о присоединении роддома №3 к городской больнице был непростым и обсуждался в течение полутора лет. Небольшому лечебному учреждению в составе крупного жить и работать гораздо проще, чем самостоятельно. Положительным примером послужили результаты присоединения к городской больнице роддома №1. От этого присоединения, в первую очередь, выиграли пациентки. Теперь многие исследования и анализы делаются в круглосуточном режиме. Сократилось время, необходимое для получения результатов анализов. К примеру, от забора крови до того, как результат в единой информационной системе увидит врач, проходит всего 10-15 минут. Доступнее стала консультативная помощь. Подробнее о том, как изменится работа мурманского роддома №3 в ближайшее время, в интервью нашему корр. Ирине Елизаровой рассказали первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин и главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев.