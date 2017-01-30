Детей и молодежь Мурманской области приглашают принять участие в региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-Дебют»

7 и 9 апреля в Мурманске при поддержке Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра» состоится региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют». В конкурсе могут принять участие дети и молодежь Мурманской области. Автор идеи и председатель жюри – пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик, создатель и руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз», Заслуженный артист России Сергей Жилин («Две звезды», «Достояние республики», «Голос», «Голос. Дети»).



Цели конкурса:

• Развитие творческого потенциала детей.

• Выявление талантливых исполнителей.

• Популяризация творчества детей.

• Повышение исполнительского мастерства.

• Эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения.

• Привлечение внимания общественности к культуре и искусству.



Конкурс проводится в следующих номинациях:

I. «Сольное вокальное исполнительство»

II. «Сольное инструментальное исполнительство»



Конкурс проводится в следующих возрастных группах:

• I группа – с 6 до 11 лет;

• II группа – с 12 до 17 лет.



В конкурсе смогут принять участие учащиеся музыкальных образовательных учреждений, а также исполнители, обучающиеся вне учебных заведений.



Конкурс проводится в четыре этапа.



I. Отборочный тур

Проводится удаленно.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 27 марта 2017 г. Заявки принимаются в электронном виде на почту fonografcontest@gmail.com. Заявка состоит из анкеты, фото, видео- и аудиоматериалов. Требования ко всем указанным в заявке материалам содержатся в приложении к Положению о конкурсе.

Положение о конкурсе размещено на сайтах 51dobro.ru и fonograf.net.

Отбор участников проводится членами жюри в Москве.



II. Конкурс

Очный этап.

Конкурсные прослушивания проводятся в течение 2-х дней. Выступление каждого конкурсанта не должно превышать 5 мин.

В программе выступления вокалистов должно быть одно произведение а капелла либо в сопровождении концертмейстера (гитара/рояль). В программе выступления инструменталистов – одно произведение сольно либо в сопровождении концертмейстера.



III. Порядок награждения

Торжественное награждение происходит после прослушивания каждой возрастной категории в каждой номинации. Победителям присуждаются звания Лауреата конкурса I, II и III степеней в каждой номинации и каждой возрастной группе, а также вручаются сертификаты на обучение в творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина в г. Москва.



IV. Гала-концерт в Москве

Лауреаты I степени в каждой возрастной категории каждой номинации приглашаются к участию в гала-концерте «Фонограф-Дебют» в Москве в сопровождении оркестра «Фонограф-Джаз-Бэнд». О дате и месте проведения гала-концерта сообщается за 1 месяц до его проведения.



ЖЮРИ КОНКУРСА:



Председатель:

Сергей Жилин – пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик, композитор и педагог. Заслуженный артист Российской Федерации (2005). Руководитель музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». Оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у Сергея Жилина – постоянный участник различных фестивалей в России и за рубежом. Коллектив сотрудничает со многими звездами российской эстрады и обеспечивает музыкальное сопровождение шоу «Две звезды», «Достояние Республики», «Голос» и «Голос. Дети».



Члены жюри*:

Татьяна Сёмина – педагог-репетитор по вокалу и руководитель вокальной группы телевизионных программ «Танцы со звездами» («Россия», 2005-2009 гг.), «Можешь? Спой!» (Первый канал), «Две звезды», всех сезонов шоу «Голос» и «Голос. Дети». Хормейстер оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» п/у Сергея Жилина. Педагог по вокалу в творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина.

Елена Проневская – хореограф и режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры РФ. Обладатель Гран-при всероссийского телевизионного конкурса «Утренняя Звезда». Хореограф-постановщик сольных концертов Ф. Киркорова, А. Стоцкой, М. Шуфутинского, А. Руссо, К. Лель, номеров к телеконкурсам «Евровидение», «Пять звезд», «Новая волна», «Премия Муз-ТВ», к кинофильмам, сериалам и клипам. Основатель и художественный руководитель шоу-балета «Люмьер». Педагог по хореографии в творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина.



*Председатель жюри С.С. Жилин имеет право на внесение изменений в состав жюри.



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