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31.01.2017 12:00

Юные снежногорцы приняли участие в Вахте памяти «Смелого пуля боится»

В Городской детской библиотеке «Мир Детства» г. Снежногорск стартовала Вахта памяти «Смелого пуля боится», которая продлится до 8 февраля.

Ученики 5 класса школы № 266 познакомились с судьбами юных героев-антифашистов: французского школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла Джамаля и других ребят.

Школьники узнали о подвигах Зины Портновой, Вали Котика, Лёни Голикова, Марата Казея, Аркадия Каманина, Бори Кулешина, Саши Ковалёва. Юные герои «смотрели» на своих современных сверстников с экрана видеопроектора и плакатов, размещённых на абонементе. Юные снежногорцы с большим интересом вчитывались в имена и фамилии ребят, погибших на полях сражений, замученных в оккупации, которые даже на казнь шли с гордо поднятой головой. Строки из книги Ирины Ядринцевой «О Северном флоте, о флотской столице», посвященные юнге Саше Ковалёву, особенно запомнились ребятам: «Сражался отважно, поэтому он был орденом Красной Звезды награждён; проходит короткое время – и снова большая награда – медаль Ушакова. Не все выбирают в столь юные годы военную жизнь, боевые походы – их было четырнадцать. Орден последний ему не вручён. Наградили посмертно…».

/Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск/
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