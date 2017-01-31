Северян приглашают принять участие в XVIII Открытом всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани»

Открыт прием работ на участие в XVIII Открытом всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани».

В этом году организаторы конкурса ожидают заявки по трем номинациям: литературной, художественной и эстрадно-вокальной. Юным художникам и писателям заданы две темы для творчества — «Страна Вообразилия» и «Землю обмотали тоненькие нити…».

Прием работ на «Алмазные грани-2017» открыт с 23 января: очно — до 21 апреля 2017 года; по почте — не позднее 10 апреля 2017 года (контроль – по почтовому штемпелю). Подведение итогов конкурсной комиссией планируется в срок с 27 апреля по 11 мая 2017 года.

Подробные требования к оформлению работ и условия конкурса смотрите на сайте организатора – Благотворительного фонда «Дети России».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области