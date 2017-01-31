Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью северян

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску обратилась 77-летняя жительница областного центра. Пожилая женщина пояснила сотрудникам полиции, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился братом. Мужчина сообщил, что является виновником дорожно-транспортного происшествия и его могут привлечь к уголовной ответственности. Для непривлечения его к ответственности требуются деньги. Денежные средства в сумме около 35 тысяч рублей пенсионерка передала неизвестному на улице. Лишь потом северянка позвонила родственнику и поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми и при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

Не доверяйте всей информации, поступающей по телефону. Если Вам сообщают о проблемах у родственников, в обязательном порядке перезвоните близким по известным номерам телефонов. Не передавайте деньги прибывшим посредникам. Предупредите своих пожилых родственников о возможных мошенничествах.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области