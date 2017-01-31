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31.01.2017 15:30

93 года назад приняли первую Конституцию СССР

Основополагающие принципы советской Конституции были определены и сформулированы В.И. Лениным еще в 1918 году, под руководством которого проходила разработка первой Конституции РСФСР. В декабре 1922 года I съезд Советов СССР оформил добровольное объединение четырех суверенных советских республик в одно союзное многонациональное социалистическое государство, утвердив Декларацию и Договор об образовании государства – Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Договор подписали четыре республики: Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская СФСР (в состав которой входили Грузия, Армения, Азербайджан. После активной работы и оживленных споров, летом 1923 года проект Конституции был одобрен Пленумом ЦК РКП(б) и ЦИК СССР. В окончательной редакции Конституция была единогласно утверждена II Всероссийским съездом Советов 31 января 1924 года. Она стала первой Конституцией СССР и вошла в историю как Конституция СССР 1924 года – первый основной закон СССР. Договор об образовании СССР включал 11 глав (72 статьи). Также уникальной чертой Конституции 1924 года стало законодательное закрепление в качестве цели существования СССР добровольное объединение республик, их равноправие, суверенитет, право вступления в Союз и выхода из него. Хотя построение органов власти и управления производилось с учетом многонационального характера СССР, все же основные функции высшей власти передавались в ведение Центра – в Москву. Следующая Конституция СССР была создана уже при Сталине в 1936 году.

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