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31.01.2017 10:45

«Горячая линия» с министром образования и науки региона по вопросам проведения ЕГЭ состоится 2 февраля

«Горячая линия» с министром образования и науки Мурманской области Наталией Николаевной Карпенко по вопросу проведения государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году состоится 2 февраля 2017 года с 10.00 до в 12.00. Телефон «горячей линии» 8 (8152) 44-63-77. 

Глава министерства и специалисты ответят на вопросы, касающиеся процедуры проведения единого государственного экзамена, структуры контрольно-измерительных материалов, сроков проведения экзаменов.
Приглашаем принять участие в работе «горячей линии» выпускников, родителей (законных представителей), педагогов.
В Мурманской области ответы на вопросам подготовки и проведения ЕГЭ можно получить в указанное время по телефонам «горячей линии»: (8152) 44-56-37, (8152) 400-755, а также на официальных сайтах Министерства образования и науки Мурманской области и информационной поддержки государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в Мурманской области.
Обращаем внимание, что на официальном сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области создан раздел «Вопрос-ответ» с наиболее часто задаваемыми вопросами, в том числе касающимися проведения и сдачи ЕГЭ.

Министерство образования и науки Мурманской области
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