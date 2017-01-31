В Мурманской области стартовал конкурс детского рисунка по охране труда, организованный областным комитетом по труду и занятости населения.

Цель, которую преследуют организаторы - формирование у подрастающего поколения культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности.

Участниками творческого состязания могут стать дети от 7 до 15 лет. Номинаций две:

- «Безопасный труд глазами детей» - рисунки на тему охраны труда и безопасности работников различных профессий и специальностей;

- «Шаг в будущее» - рисунки на тему охраны труда и безопасности учащихся на уроках.

Конкурс проводится в два этапа. Первый - муниципальный (организуют органы местного самоуправления или организации). Лучшие рисунки до 30 марта направляются в комитет по труду и занятости населения Мурманской области для участия во втором этапе конкурса.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону организаторов конкурса в Мурманске (815-2) 23-45-98 или по эл. почте.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. МОНЧЕГОРСК