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31.01.2017 12:15

В Мурманске подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель»

За прошедшие выходные дни на территории города Мурманска сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области несли усиленный режим работы в связи с проведением очередного оперативно-профилактического рейда «Нетрезвый водитель».

Всего сотрудники ГИБДД выявили 19 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 1 из них возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобиля в нетрезвом состоянии.

Стоит отметить, что оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится в областном центре на постоянной основе с целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и снижения дорожно-транспортных происшествий по данной причине.

ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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