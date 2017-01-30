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30.01.2017 16:26

В Мурманской области планомерно формируется региональная система развития негосударственного сектора услуг в социальной сфере

Анастасия Ярославская.

Сегодня на оперативном совещании "красной линией" - о конкретных аспектах работы по улучшению качества жизни граждан. Прежде всего, обсудили самые востребованные направления. Рынок социальных услуг делает ставку на малые предприятия. Конкуренция между государственными и частными поставщиками может сыграть на результат "два в одном". Ожидается, что повысятся не только доступность - привлечение к работе негосударственных организаций, с компенсацией им основных затрат, стимулирует и сервис, и сам бизнес. Опыт в этом у региона есть. Признан передовым. "Социальное такси" - лишь один из многих примеров. И ниши свободны. В этом году открываются двери для тех, кто хотел бы работать с детьми, на дому и в культуре.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Соответствующие требования указаны в стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. По каждому из положений есть конкретные показатели, которых необходимо достичь. Показатели ради показателей нас не интересуют - они не важны сами по себе. За каждой из цифр - конкретные судьбы людей, их возможности, качество и условия жизни".
Внедрение ГИС ЖКХ - сроки слегка откладываются - переходный период продлен, однако принципы неизменны. Ориентир всё тот же - простота, доступность, прозрачность. Технологическое новшество пока обязательно для Госжилинспекций. Но на очереди все участники рынка без исключения.
Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова: "ГИС ЖКХ у нас развивается хорошо и планово - мы все время в лидерах, в десятке держимся постоянно, и даже в пятерке находимся - уже ушли далеко от большинства регионов, начинаем размечать лицевые счета".



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