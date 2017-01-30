Между министерствами здравоохранения Мурманской области и Республики Татарстан достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве

Представители Мурманской области ознакомились с опытом работы министерства здравоохранения Республики Татарстан по актуальным вопросам организации работы сосудистых и телемедицинских центров, подразделений онкологического диспансера и другим направлениям.



В течение двух дней рабочего визита министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и руководители крупных учреждений здравоохранения Мурманской области посетили детскую поликлинику «Азино», фельдшерско-акушерский пункт в Высокогорском районе и Республиканский клинический онкологический диспансер. В онкодиспансере представители здравоохранения обсудили актуальные вопросы организации медицинской помощи, маршрутизации пациентов от первичных онкологических кабинетов в районах Татарстана до специализированных отделений онкодиспансера и обеспеченности высокотехнологическим оборудованием.



В рамках рабочего визита состоялась встреча делегации Мурманской области с министром здравоохранения Республики Татарстан Аделем Вафиным. В ходе встречи Адель Вафин рассказал о системе здравоохранения и порядке оказания медицинской помощи в республике, ответил на интересующие гостей вопросы.



Кроме того, вниманию гостей была представлена деятельность приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы, сосудистого центра и кардиореанимации, входящих в ее состав, отделения реанимации и интенсивной терапии, с деятельностью медицины катастроф и санавиации, а также продемонстрирована работа ситуационного центра Республиканской клинической больницы, в котором сосредоточена работа по взаимодействию больницы с другими медучреждениями. Завершилась рабочая поездка посещением нового перинатального центра республики, в котором оказывается высокотехнологичная медицинская помощь беременным и роженицам.



По итогам визита между Мурманской областью и Республикой Татарстан были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, в частности об организации стажировок медицинских работников.



/ Министерство здравоохранения Мурманской области /