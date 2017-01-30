31 января планируются взрывные работы в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что 31 января планируются взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола». Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».



Работы будут проводиться 31 января, во вторник, с 14.30 до 15.30. Закрытие движения транспорта не планируется.



Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.



/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /