Специалисты Мурманской облветлаборатории продолжают мониторинг эпизоотической ситуации в регионе

Главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области Алексей Касаткин утвердил План отбора проб и лабораторных исследований на территории Мурманской области в 2017 году. Документ направлен на выполнение основной задачи государственной ветеринарной службы Мурманской области – своевременную диагностику и профилактику болезней животных, птиц, рыб, в том числе, общих для человека и животных.



В рамках эпизоотического мониторинга в текущем году запланировано проведение лабораторных исследований биоматериала на бешенство (52 пробы), африканскую чуму свиней (1212 проб) и грипп птиц (960 проб).



Будет продолжен мониторинг эпизоотической ситуации в реках Кольского полуострова. Для исследования рыбы дикой популяции на наличие возбудителей болезней, а также изучения химико-токсикологических показателей планируется отобрать 23 пробы. Кроме того, на физико-химические показатели будет направлено 5 проб воды и 5 проб грунта из рек Кольского полуострова.



Не останется без внимания и безопасность мяса и субпродуктов северного оленя, для исследования на тяжелые металлы (кадмий и ртуть) предстоит отобрать 30 проб.



Кроме того, планом мониторинга запланирован отбор 100 проб кормовой базы северного оленя (ягель, морская капуста и др.), а также воды для исследования на тяжелые металлы (кадмий и ртуть) и радиологические показатели.



Все мониторинговые исследования будут проводиться на базе Мурманской облветлаборатории.





/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /



