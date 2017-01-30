Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ Павлом Дорохиным

Сегодня в Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Марины Ковтун с депутатом Государственной Думы России седьмого созыва, членом комитета Госдумы по обороне и комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, секретарём центрального комитета КПРФ Павлом Дорохиным.



Стороны обсудили сотрудничество по наиболее актуальным вопросам развития региона.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула значение коммунистической партии в политической жизни Мурманской области.



«Для меня как главы субъекта мнение представителей КПРФ имеет большое значение. Коммунистическая партия, которую Вы представляете в Государственной Думе, традиционно является серьёзной силой и в Мурманской области. Она принимает активное участие в жизни региона и пользуется у северян заслуженным уважением. Это подтверждается участием партии в работе областной Думы и Совета депутатов города Мурманска всех созывов», – отметила Марина Ковтун.



Павел Дорохин выразил готовность оказать региональному правительству поддержку на федеральном уровне по наиболее значимым для области вопросам.





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