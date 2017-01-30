ПФР продолжает принимать от работодателей Единую форму отчетности за 2016 год

Напомним, с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование перешло в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время за Пенсионным фондом России остался ряд функций в части администрирования, например, регистрация плательщиков по данным ФНС, осуществление выездных проверок и других контрольных мероприятий по периодам, истекшим до 1 января 2017 года.

Таким образом, расчеты по страховым взносам за 2016 год по Единой форме отчетности (РСВ-1) представляется работодателями в территориальные органы ПФР. Срок предоставления отчетности в бумажном виде – не позднее 15 февраля 2017 года. Если численность сотрудников организации превышает 25 человек, то она обязана сдавать отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Срок предоставления такой отчетности – не позднее 20 февраля 2017 года.

Всего в Мурманской области должны отчитаться более 17 тысяч работодателей и индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников.

В отношении работодателей, нарушивших сроки и способ представления отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных санкций.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользоваться электронным сервисом ПФР «Кабинет страхователя», где можно посмотреть реестр платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции, проверить отчетность и многое другое.





/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /