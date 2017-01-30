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30.01.2017 13:40

Мурманчане и гости областного центра отпраздновали 48-й традиционный праздник "Здравствуй, солнце!"

Павел Кондратьев.

В Мурманске состоялся праздник "Здравствуй, солнце!" Заводная музыка, отличное настроение. Со сцены северян развлекают молодые артисты, персонажи мультиков, фильмов и русских сказок. Красочные выступления сменяли друг друга в течение полутора часов, создавая хорошее настроение. Горожане расходиться не торопились, даже не смотря на легкий морозец и ветерок.
Кристина Серденко: "Конечно, праздник - просто супер. Хочется пожелать мурманчанам такого же солнышка яркого! Здорово, классно!"
Нина Васильева: "Долго темно было и холод, спать хотелось, а теперь солнышко показывается, и так веселей стало. Вот пришли концерт смотреть из-за внучат".
Для самых юных зрителей была предусмотрена отдельная игровая программа возле ледяных горок. Детвора брала их штурмом, смело неслась вниз на скользких ледянках. Рядом - фотографирование и активные игры с ростовыми куклами. Чтобы их провести рабочие пять дней подряд очищали площадку от падающего снега.
Директор муниципального предприятия "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "К празднику "Здравствуй, солнце!" мы подготавливались, чистили тут. Все праздники городские проходят у нас на центральной площади, напротив Арктики там, где у нас елка. После ремонта подготовили площадки боковые, и ограждения привезли на площадку для выступлений".
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