В Мурманске состоялся традиционный областной фестиваль национальных культур "Праздник дружбы"

Елена Белкина, Павел Кондратьев.

В Мурманске во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова состоялся традиционный областной фестиваль национальных культур "Праздник дружбы". Мурманская область всегда была многонациональной. Заполярье объединяет представителей более ста различных национальных культур, в том числе украинской, белорусской, саамской, литовской, чувашской, еврейской, немецкой и многих других. В этом году в фестивале приняли участие 20 коллективов народного творчества, 14 национальных культурных центров и общественных организаций, двух клубов национальных культур из Мурманска, Апатитов, Ловозера, Колы, Мончегорска, Заозерска, ЗАТО Видяево. От имени губернатора области и регионального правительства его участников поздравил заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Михаил Шилов .

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Наш "Праздник дружбы" проводится уже 11 раз. И каждый раз, присутствуя на нем, я смотрю, что в зале появляются все новые лица, и есть старые друзья - это здорово, это прекрасно. Все мы живем вместе и саамы, и украинцы, и татары, и башкиры, и узбеки все. Мы все дружно живем на своей земле . Все мы вместе с вами - северяне".

Большой интерес северян вызвала выставка декоративно - прикладного творчества. Гости праздника смогли больше узнать о ремеслах, традициях и быте разных народов, увидеть их яркие костюмы, услышать народные инструменты, стихи и песни, попробовать блюда национальной кухни.

Руководитель клуба "Мир еврейской женщины", Еврейский благотворительный центр "Забота" — "Сияние Хэсэда" Екатерина Баринова: "Мы представляем 3 зимних праздника. На этом столе у нас Ханука, потом идет Новый год деревьев и Песах, основные зимне-весенние праздники. Можно попробовать еду, то, что готовят на эти праздники".

Представитель мурманского отделения Всероссийского азербайджанского конгресса Оксана Котельникова: "Мы пытаемся донести до людей, рассказать о нашей культуре в городе Мурманске. У нас неоднократно проводятся мастер классы, различные мероприятия подобные, различные встречи соотечественников, на которых мы вспоминаем, говорим о нашей культуре, а также рассказываем другим народам".