В Кольском районе проведена проверка соблюдения жилищного законодательства в части обеспечения безопасности жизни и здоровья в зимний период

Прокуратурой Кольского района проведено обследование жилого фонда кровель и козырьков подъездов многоквартирных домов на территории с.п. Пушной на предмет образования скопления снега, сосулек и наледи.

Проверкой выявлены факты наличия наледи и снега на крыше многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация.

По итогам проверки директору управляющей организации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц. После вмешательства прокуратуры кровли домов были очищены.

Прокуратура Мурманской области