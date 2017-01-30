С выбором предметов на ЕГЭ-2017 необходимо определиться до 1 февраля

На вопросы шеф-редактора службы радиовещания "Радио-России" Мурманск Ирины Елизаровой об особенностях экзаменационной кампании 2017 года ответила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Министр подчеркнула, что в 2017 году в ЕГЭ для выпускников особых изменений не произойдет, будут лишь усовершенствованы задания. Отмена тестовой части по биологии, химии, физике максимально нацеливает экзамен на оценку знаний выпускников, исключая возможность случайного угадывания ответов.

«Важно и усиление контроля за процедурой проведения ЕГЭ. Из всех ППЭ Мурманской области будет вестись онлайн трансляция. В этом году мы планируем, что на технологию печати и сканирования экзаменационных материалов перейдут 100 процентов пунктов проведения экзаменов. Экзамены традиционно пройдут с участием общественных наблюдателей. Все это способствует повышению уровня доверия к ЕГЭ в обществе. Честный и прозрачный экзамен дает равные возможности для поступающих в вузы», – отметила Наталия Николаевна Карпенко.

«Сдать экзамены посильно каждому выпускнику», - подчеркнула министр образования региона, - основная же задача родителей – создать комфортные условия для подготовки. Поощрение и поддержка, а главное – спокойствие взрослых помогут ребенку научиться контролировать свои эмоции и избавиться от избыточного волнения».

Особое внимание обратила министр на изменения, которые коснутся выпускников прошлых лет. В 2017 году Рособрнадзором принято решение, что данная категория участников сможет сдать ЕГЭ либо в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля), либо в резервные дни основного периода (с 20 июня по 1 июля). Кроме того, для них будут работать отдельные пункты приема экзаменов.

Н.Н. Карпенко также напомнила, что регистрация участников на ЕГЭ-2017 осуществляется по 1 февраля включительно: «Обращаю внимание, что до этого времени выпускники должны определиться с выбором предметов». Как и прежде, необходимо в обязательном порядке сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, остальные испытания ребята выбирают самостоятельно.



Министерство образования и науки Мурманской области