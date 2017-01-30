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30.01.2017 14:40

В Мурманске по пешеходным переходам прошел «Шагающий автобус»

Только 26 января в Мурманской области произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В Апатитах и Алакуртти дети перебегали проезжую часть в неустановленном месте, в результате чего на них произошел наезд.

Сотрудники областного управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области провели накануне в областном центре акцию «Шагающий автобус». Сотрудники полиции вместе с учениками школ, учащиеся которых попали в ДТП с начала года, прошли по безопасному пути к школе.
По дороге инспекторы ГИБДД пояснили ребятам значение каждого дорожного знака, напомнили правила пересечения проезжей части по нерегулируемой «зебре». Также полицейские повторили с ребятами порядок действий при необходимости пересечь проезжую часть в отсутствии в зоне видимости пешеходных переходов.
Ребята, участвовавшие в мероприятиях, показали хорошие знания ПДД и пообещали освежить Правила дорожного движения в памяти попавших в ДТП одноклассников.
Стоит отметить, что такие акции в целях профилактики ДТП проходят в настоящее время во всех территориальных отделах полиции.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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