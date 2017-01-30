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30.01.2017 14:20

Общественная палата и Дом Дружбы провели «урок памяти» жертв Холокоста

Члены Общественной палаты, представители национально-культурных общественных объединений и религиозных организаций провели 25 января 2017 года «урок памяти».

Он прошел в Мурманском областном художественном музее на открытии фотовыставки, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.
В экспозиции представлено 20 фотопостеров, иллюстрирующих те страшные годы, которые были предоставлены Еврейским благотворительным центром «Забота» - «Сияние ХЭСЭДА».
Участники отдали дань памяти погибшим в концлагерях, делились семейными историями, говорили о Праведниках мира, тех, кто ценой собственной безопасности и даже жизни спасали евреев в годы нацистского режима.
«Зачем надо беречь память обо всем, что было в эти страшные годы? – говорит директор Еврейского благотворительного центра Диана Ароновна Раскина. – Ответ очень простой. Если мы забудем, все может повториться снова».
Выставку можно посетить до 12 февраля в Красной гостиной Мурманского областного художественного музея. 
Общественная палата Мурманской области планирует продолжить проведение «уроков памяти», посвященных трагическим страницам российской истории.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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