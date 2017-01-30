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30.01.2017 14:05

Педагог школы при мурманской ИК-17 участвовал в работе II всероссийского съезда краеведов-филологов

В Ярославле завершился II всероссийский съезд краеведов-филологов, в котором участвовали учителя-филологи, музейные работники, представители общественных организаций и туризма из 22 регионов России.

Мурманскую область представлял учитель русского языка и литературы филиала вечерней школы № 18, расположенной на территории мурманской колонии строгого режима №17, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциация учителей литературы и русского языка Александр Жаренов.
В первый день работы съезда на разных профессиональных площадках участники делились опытом работы по патриотическому воспитанию молодёжи средствами краеведения, рассматривали вопросы включения литературы и русского языка в процесс изучения родного края.
На секции «Язык и культура родного края» Александр Жаренов выступил с презентацией своей работы по проектной деятельности, в частности – по составлению совместно с обучающимися электронных словарей регионального содержания. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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