Педагог школы при мурманской ИК-17 участвовал в работе II всероссийского съезда краеведов-филологов

В Ярославле завершился II всероссийский съезд краеведов-филологов, в котором участвовали учителя-филологи, музейные работники, представители общественных организаций и туризма из 22 регионов России.

Мурманскую область представлял учитель русского языка и литературы филиала вечерней школы № 18, расположенной на территории мурманской колонии строгого режима №17, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциация учителей литературы и русского языка Александр Жаренов.

В первый день работы съезда на разных профессиональных площадках участники делились опытом работы по патриотическому воспитанию молодёжи средствами краеведения, рассматривали вопросы включения литературы и русского языка в процесс изучения родного края.

На секции «Язык и культура родного края» Александр Жаренов выступил с презентацией своей работы по проектной деятельности, в частности – по составлению совместно с обучающимися электронных словарей регионального содержания.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области