На дорогах Мурманской области зафиксировано 1328 нарушений ПДД

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести и 1 скончался в медицинском учреждении.

27 января примерно в 11 часов на проспекте Ленина города Мурманска водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», не предоставил преимущество пешеходу на регулируемом пешеходном переходе, в результате чего допустил наезд на женщину 29 лет, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

28 января примерно в 16 часов на озере "Имандра" города Мончегорск водитель, управляя снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на препятствие в виде бетонного пирса, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир, мужчина 35 лет обслужены амбулаторно.

28 января около 19 часов 40 минут на 20-м километре автодороги «Оленегорск-Ловозеро» мужчина 55 лет, управляя автомобилем «Ниссан», допустил наезд на стоящий автогрейдер, после чего автомобиль «Ниссан» вынесло на встречную полосу. Там произошло его столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением мужчины 31 года. В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан» скончался в медицинском учреждении.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1328 нарушений Правил дорожного движения.

100 нарушений допущено пешеходами, 34 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 22 водителя.

Выявлено 27 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 710 нарушений2 ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 244 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД России по МУрманской области