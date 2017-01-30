Члены Общественного совета осуществляют мониторинг дозвона в отделы судебных приставов по Мурманской области

В рамках осуществления общественного контроля члены Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области в январе 2017 года провели проверки обеспечения качественного взаимодействия структурных подразделений Управления со сторонами исполнительного производства, иными гражданами и представителями организаций посредством телефонной связи.

Проверки проводились посредством дозвона по телефонным номерам, организованным в структурных подразделениях Управления.

Данная возможность введена с целью осуществления проверки быстроты и качества предоставляемой судебными приставами информации гражданам и представителям организаций, в рамках исполнительных производств, находящихся на исполнении в структурных подразделениях.

Мониторинг дозвона призван обеспечить качественное взаимодействие Службы судебных приставов со сторонами исполнительного производства, иными гражданами и представителями организаций.

Номера телефонов, где можно получить информационно-справочную информацию о деятельности структурного подразделения УФССП по Мурманской области, размещены на Интернет-сайте УФССП по Мурманской области http://www.r51.fssprus.ru в разделе: «Контакты».

Пресс-служба УФССП Россиипо Мурманской области