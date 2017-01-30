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30.01.2017 13:20

Участию музеев в грантовых конкурсах посвящен образовательный семинар в Мурманске

31 января в 10.00 на базе Мурманского областного краеведческого музея (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения) начнется однодневный информационно-образовательный семинар «Грантовые возможности Благотворительного фонда Владимира Потанина для музеев и организаций культуры: основные положения и проектные подходы».

Семинар организован Благотворительным фондом Владимира Потанина, он посвящен участию в грантовых конкурсах фонда «Музейный гид» и «Музейный десант» 2016-2017 годов. 

Для участия в семинаре приглашаются руководители и сотрудники музеев, музейных организаций или организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства.

Будет представлена информация о номинациях и приоритетах конкурсов текущего года, требованиях к заявкам и регламенте экспертного отбора. Практическая часть семинара включает индивидуальные консультации по ключевым вопросам проектной деятельности.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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