Прокуратура г.Мончегорска выявила факты нарушения требований законодательства при реализации продукции легкой промышленности

Прокуратурой города Мончегорска во взаимодействии со специалистами Территориального отдела Роспотребнадзора в г. Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе проведена проверка соблюдения законодательства в сфере пресечения незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности двух индивидуальных предпринимателей, которые реализуют мужскую и женскую одежду импортного производства при отсутствии достоверной и проверяемой информации о производителе товара. Кроме того, в нарушение статьи 8 Закона "О защите прав потребителей" и п. 10 Правил № 55, в торговых объектах предпринимателей отсутствует необходимая и достоверная информация о продавце, в том числе место его нахождения (адрес) и режим работы.

По фактам выявленных нарушений в отношении индивидуальных предпринимателей прокурором города возбуждено производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей), ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Материалы дел об административных правонарушениях направлены для рассмотрения по существу в Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Мончегорске, Оленегорске, Ловозерском районе.

По результатам рассмотрения административных дел виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафа.

Прокуратура Мурманской области