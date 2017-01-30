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30.01.2017 12:50

Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку «Двадцать разноцветных лет»

1 февраля в 17.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж) состоится торжественное открытие выставки  «Двадцать разноцветных лет».

На выставке будут представлены 40 графических и живописных работ учащихся отделения «Основы художественно-постановочной работы» Детской театральной школы города Мурманска, которым долгие годы руководит Олег Валерьевич Истомин.
В творческом отделении не только дают азы по предметам «Изобразительное искусство», «Бутафория», «Технологии прикладного творчества», оформляют учебные спектакли и концертные программы театральной школы, но и ориентируют юных творцов к таким востребованным профессиям современного театра, как художник-бутафор, художник-гримёр и художник-сценограф.


/Мурманский областной художественный музей/
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