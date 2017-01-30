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30.01.2017 12:05

В Мурманской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства, в том числе в части полноты и своевременности выплаты заработной платы на предприятиях задействованных в осуществлении работ при застройке жилых домов в г. Гаджиево.

В ходе проверки выявлено предприятие-должник, которым не исполнены безусловные требования трудового законодательства о своевременной выплате заработной платы. Прокуратура в интересах работника указанного предприятия обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, проверкой установлено, что руководство предприятия, при наличии финансовой возможности, свыше двух месяцев не выплачивало в полном объеме заработную плату работникам, чем существенно нарушены охраняемые государством законные права работников на получение вознаграждения за труд.
По данному факту по материалам прокуратуры, направленным в следственные органы, возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры.

Прокуратура Мурманской области
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