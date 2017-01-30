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30.01.2017 11:50

Областная детско-юношеская библиотека приглашает маленьких мурманчан принять участие в викторине «Следы на снегу»

1 февраля в 14.00 в  Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов) пройдет  викторина «Следы на снегу». В рамках Года экологии в России в библиотеке будет проходить акция «Большое экологическое турне». Каждому месяцу будет соответствовать определенная тема. Февральская тема - это редкие дикие животные.

Викторина поможет читателям разобраться, что такое экология. Ребят ждут непростые вопросы, забавные задания и хитрые задачки. В читальном зале отдела будет оформлена выставка, посвященная Году экологии в России, на ней юные следопыты смогут найти книги-подсказки, познакомиться с животными, растениями, занесенными в Красную книгу. За правильные ответы участникам будут выдаваться библики - библиотечные денежные единицы, которые можно обменять на сюрпризы, лотерейные билеты и многое другое.
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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