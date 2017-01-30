В Заполярье начал реализацию новый правозащитный проект

В январе 2017 года частным учреждением социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей» совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области началась реализация проекта «Мир вокруг тебя. Регион». Данный проект направлен на обеспечение права детей жить и воспитываться в родной семье, в случаях, когда родители отбывали наказания в местах лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы.

Мероприятия проекта позволят повысить уровень правовой и социально-экономической грамотности родителей, а также профессиональных компетенций специалистов, работающих с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, помогут формировать навыки позитивного взаимодействия ребенка и родителя.

Проект «Мир вокруг тебя. Регион» стал победителем открытого конкурса по предоставлению некоммерческим неправительственным организациям Президентских грантов.

Министерство образования и науки Мурманской области