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30.01.2017 12:20

Неделя безопасного Рунета проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

31 января в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) стартует «Неделя безопасного Рунета – 2017», посвященная проблеме безопасного использования Интернета и мобильных технологий.

С 31 января по 7 февраля главная детская библиотека региона проводит комплекс мероприятий, объединенных общей тематикой: формирование безопасной онлайн-среды для детей и взрослых, создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования современных технологий, повышение осведомленности о позитивном онлайн-пространстве. 

Учащиеся 7 класса мурманской гимназии № 1 примут участие в мини-квесте «Опасности NET», для семиклассников мурманской школы № 1 пройдет акция «Делайте безопасное селфи!», каждый участник которой получит памятку МВД по этой теме. Старшеклассников ждет викторина «Цифровое поколение» в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и час безопасности и ответственности «Радуга Интернета». Для ребят 5-8 классов подготовлены медиавикторина «Такой Интернет, где опасности нет» и урок безопасности «Онлайн-зависимость».

Всю неделю посетители Медиатеки смогут пройти тестирование на знание интернет-безопасности, прослушать рекомендательные беседы, познакомиться с позитивным интернет-контентом, посетить интерактивный Музей информации и сделать селфи с экспонатами.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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