Мурманчане встретили солнце. На центральной площади областного центра прошли традиционные гулянья

Елена Сивонен.

Мурманчане встретили солнце. Традиционные гулянья прошли на центральной площади столицы Заполярья. Праздник - в новом формате: с Дед Морозом, Снегурочкой, Котом Семеном - в главных ролях. На сценической площадке - и любимые мульт-герои. Знакомые детям Губка Боб и Миньоны. На улице Воровского работали ярмарочные ряды с горячим чаем и свежей выпечкой. С погодой не повезло - облачно. Герой праздника - солнце - так и не вышло. Но на Пяти Углах оно все-таки было. Его зажгли сами мурманчане - в финале гуляний.