Корабль, которому нет аналогов, теперь на страже северных рубежей. Мурманск торжественно встретил пограничный корабль "Полярная звезда"

Светлана Деменева.

Свой первый дальний межрегиональный переход успешно совершил пограничный корабль "Полярная Звезда". В это время экипаж провел плановые тренировки, занятия и боевые учения. "Полярная звезда" не имеет аналогов в мире. Воплощает все современные достижения отечественной науки и техники. Автономно в море может находиться 2 месяца, преодолевать льды толщиной до 80 сантиметров.

Начальник ПУ ФСБ России по западному арктическому району Игорь Константинов: "В последние годы, в рамках реализации концепции пограничной охраны, к нам поступает много нового вооружения. Отрадно, что первый корабль данного проекта, прибыл к месту постоянного базирования в наше пограничное управление".

Вооружение корабля составляют артиллерийская установка, два крупнокалиберных пулемета. На борту есть вертолетная площадка - для постоянного базирования многоцелевого палубного вертолета и размещения двух катеров. Их спуск и подъем возможны на ходу. "Полярная звезда" будет патрулировать в дальних морских и океанских зонах, защищая интересы России в ее исключительной экономической зоне. И если придется - даже участвовать в аварийно-спасательных операциях. Мурманск станет для корабля 1 ранга постоянным пунктом базирования.

Заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко: "Я хочу встретить вас словами - добро пожаловать домой. Теперь Город-Герой Мурманск, Мурманская область, Кольский Север, действительно, по-праву становятся вашим родным домом".