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30.01.2017 10:20

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

НА 28 ЯНВАРЯ 11.00 – 16.00        пр. Ленина, 17

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ        пр. Кольский, 38
С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 31 ЯНВАРЯ        ул. Копытова, 31, 32

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00        ул. Лобова, 47
ул. Разина, 3, 5, 8
ул. Нахимова, 22
ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

НА 28 ЯНВАРЯ 09.30 – 16.00        проезд Лыжный, 6

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

НА 28 ЯНВАРЯ 12.00 – 16.00        ул. Папанина, 17

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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