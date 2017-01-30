В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

НА 28 ЯНВАРЯ 11.00 – 16.00 пр. Ленина, 17

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ пр. Кольский, 38

С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 31 ЯНВАРЯ ул. Копытова, 31, 32

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Лобова, 47

ул. Разина, 3, 5, 8

ул. Нахимова, 22

ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

НА 28 ЯНВАРЯ 09.30 – 16.00 проезд Лыжный, 6

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

НА 28 ЯНВАРЯ 12.00 – 16.00 ул. Папанина, 17

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска