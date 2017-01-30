В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 января.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
НА 28 ЯНВАРЯ 11.00 – 16.00 пр. Ленина, 17
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ пр. Кольский, 38
С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 31 ЯНВАРЯ ул. Копытова, 31, 32
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00 ул. Лобова, 47
ул. Разина, 3, 5, 8
ул. Нахимова, 22
ул. Сафонова, 28, 28а, 30, 32/19
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
НА 28 ЯНВАРЯ 09.30 – 16.00 проезд Лыжный, 6
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
НА 28 ЯНВАРЯ 12.00 – 16.00 ул. Папанина, 17
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска