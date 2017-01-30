"Формула преображения", "Линия жизни". В Мурманской филармонии открылось сразу несколько выставок из фондов областного художественного музея

Яков Осетров.

Филармония открыла сразу несколько выставок из фондов областного художественного музея. "Формула преображения" рассказывает об истории музейного здания, которому в этом году 90 лет. "Линия жизни" представляет живопись и графику любимых многими северных творцов - Арви Хуттонена и Тамары Зуевой. Наконец, третий зал открывает проект "Язык искусства по Брайлю". Скульптуры - из дерева, глины, гипса. Их можно потрогать. Тактильная выставка дает дополнительные ощущения зрячим и позволяет прикоснуться к миру искусства людям с нарушениями зрения.

Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Мало того, она в перспективе добавится картинами, которые будут напечатаны в формате 3D. У нас есть планы приобрести принтер - это будут произведения мурманских художников, и тогда появится возможность расширить музейное пространство и расширить пространство для тех, кто был обделён судьбой".





