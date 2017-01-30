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30.01.2017 09:20

В Мурманске состоялся региональный совет руководителей организаций дополнительного образования

Светлана Деменева.

Разговор о дополнительном образовании. Региональный совет руководителей профильных организаций. Главными стали вопросы развития и доступности такого обучения. На федеральном уровне они звучали на съезде работников дополнительного образования. Он проходил осенью прошлого года. Задача, поставленная президентом страны - вовлечь 70% детей и молодежи от 5 до 18 лет в процесс, который позволит им получить знания и умения вне школьных программ. Это, в первую очередь, развитие научно-технического потенциала и творческих способностей.
Первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира: "Мы можем с уверенностью говорить, что у нас охвачено уже свыше 70 процентов. Программы дополнительного образования и на протяжении последних лет мы очень хорошо движемся в развитии технического творчества".
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