В Мурманске состоялся региональный совет руководителей организаций дополнительного образования

Светлана Деменева.

Разговор о дополнительном образовании. Региональный совет руководителей профильных организаций. Главными стали вопросы развития и доступности такого обучения. На федеральном уровне они звучали на съезде работников дополнительного образования. Он проходил осенью прошлого года. Задача, поставленная президентом страны - вовлечь 70% детей и молодежи от 5 до 18 лет в процесс, который позволит им получить знания и умения вне школьных программ. Это, в первую очередь, развитие научно-технического потенциала и творческих способностей.

Первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира: "Мы можем с уверенностью говорить, что у нас охвачено уже свыше 70 процентов. Программы дополнительного образования и на протяжении последних лет мы очень хорошо движемся в развитии технического творчества".





