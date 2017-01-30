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30.01.2017 09:12

Председатель областной Думы Сергей Дубовой провел личный прием граждан

Анастасия Ярославская.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой провел прием граждан. Люди традиционно с претензиями к ЖКХ. Зинаиде Нероновой спикер обещал помочь лично. Сказал, если надо - сам полезет в затопленный подвал. Чтобы оценить масштабы и понять, в чем проблема - опыт главы муниципалитета это позволяет. Еще один острый - социальный вопрос. Многие многодетные матери теряют статус с совершеннолетием детей. Соответственно и льготу - положенный земельный участок. Тогда как ждут его годами. Выход есть - просто убрать ссылку на возраст, взяв за ориентир дату подачи заявлений.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Это вполне решаемый вопрос, я думаю, он никаких затрат не несет, просто семья будет уверена, что она в любое время может этот участок получить и использовать по своему предназначению, т.е. строительство жилья. У нас таких семей много в Мурманской области. И я думаю, что если мы это на своем уровне примем, внесем поправку в закон, то эти многодетные семьи скажут большое спасибо".
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