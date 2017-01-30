В Кировске завершился фестиваль "Снеголед"

Илья Комлев.



Фестиваль "Снеголед" - в Кировске. Результат пятидневной работы интернациональной команды скульпторов из России, Латвии, Норвегии, Финляндии, Казахстана - 17 скульптур. Все они в "Снежной деревне" до весны. Тема фестиваля - образы нашей страны. Место нашлось и улыбке Гагарина, и хороводу русских красавиц, и масленице, правда с казахским лицом. Новинкой этого года стало театрализованное представление в снежных декорациях. Перфоманс подготовила русско-норвежско-шведская команда. Спектакль можно было увидеть в день закрытия фестиваля. Теперь для уникальной снежно-ледовой сцены ищут новых исполнителей.

Автор проекта "Снежная деревня" Владимир Комягин: "Дело в том, что зима у нас еще только начинается, в самом разгаре. Как говорится, сцена готова. Теперь дальше пускай подумают те, кто захочет на этой сцене выступить. Мы всегда рады. Площадку мы подготовили, место предоставим".