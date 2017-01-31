В Кировске состоялся традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «СНЕГОЛЕД»

Илья Комлев.

Фестиваль "Снеголед" завершился в Кировске. Результатом пятидневной работы интернациональной команды художников стали 17 замечательных скульптур. Их можно будет увидеть в "Снежной деревне" до поздней весны.

Тема фестиваля - символы страны. "Его Величество Россия" - так назвала композицию апатитская команда. В образ царя они попытались вложить свое видение наших национальных особенностей.

Скульптор, г. Апатиты Михаил Воронов: "Могучая держава, огромная, но, с другой стороны, такая с ленцой с расслаблением, но мощная страна - такого плана. Постарались это изобразить, как получится, но вроде чуть-чуть получилось".

Скромное "чуть-чуть", по оценке жюри - третье место. Хоровод семи красавиц рязанско-хабаровского коллектива - тоже среди победителей. Его создатели - профессиональные скульпторы. Обычно имеют дело с более прочными материалами.

Скульптор г. Рязань Евгений Тарнапольский: "Вот такие материалы как раз - лед, снег, песок - они позволяют выполнить масштабные вещи в короткие сроки".

При обилии снега, для скульптур использовали искусственный. Он однороднее и плотнее. Участники из Актюбинска сотворили из него русскую масленицу, но с казахским лицом.

Скульптор г. Актюбинск (Казахстан) Женис Жубанкосов: "Некоторые люди проходят и говорят - это же нерусские. А нам хотелось именно показать, что лепил казах".

Новинкой этого года стало театрализованное представление в снежных декорациях. Перформанс подготовила русско-норвежско-шведская команда. В Кировске - премьера. Следующее представление - весной на фестивале в Альте.

Лайла Колостьяк, г. Альта (Норвегия): "В Норвегии фестивали проходят по-другому. Здесь собираются великолепные профессионалы. У нас - много любителей. Скульптуры создают даже маленькие дети".

В Норвегии снежно-ледовые кулисы сделают заново. А в Хибинах уникальная сцена теперь ждет других исполнителей.

Автор проекта "Снежная деревня" Владимир Комягин: "Как говорится, сцена готова. Теперь дальше пускай подумают те, кто захочет на этой сцене выступить. Мы всегда рады".

Нынешний "Снеголед" уже шестой. Год от года становится шире круг друзей фестиваля, готовых в январе приезжать в заполярный Кировск и создавать у подножия Хибин свои недолговечные шедевры.

В этом году география участников впечатляет. Более 10 регионов России от Северного Ледовитого до Тихого океана. А также Норвегия, Латвия, Казахстан, Финляндия. Но цифры здесь, наверное, не так важны. Ведь не ими измеряется красота.



