Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
30.01.2017 08:50

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка художницы Маргариты Хабаровой

Наталия Бурдина.

Завораживающие пейзажи, открывающие простор фантазии. Знаменитые виды Италии. Всё это - в работах художницы Маргариты Хабаровой. В Мурманске ее выставка впервые. Экспозиция - в областном художественном музее до середины марта. Большинство из 70 картин сделаны на меди с помощью горячей эмали. Работа трудоемкая, можно сказать, ювелирная. Требует множества инструментов. Сам процесс изготовления очень сложный. В соавторстве выступает огонь. И если живописец, рисуя на холсте, видит цвета красок, то художник-эмальер творит вслепую.
Член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России Маргарита Хабарова: "Ты видишь свою работу после того, как ее обожжешь - только так. Предварительно ты не знаешь, какой результат ты получишь и это, между прочим, захватывает в работе".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.32
Евро = 64.34
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.