В Мурманском областном художественном музее открылась выставка художницы Маргариты Хабаровой

Наталия Бурдина.

Завораживающие пейзажи, открывающие простор фантазии. Знаменитые виды Италии. Всё это - в работах художницы Маргариты Хабаровой. В Мурманске ее выставка впервые. Экспозиция - в областном художественном музее до середины марта. Большинство из 70 картин сделаны на меди с помощью горячей эмали. Работа трудоемкая, можно сказать, ювелирная. Требует множества инструментов. Сам процесс изготовления очень сложный. В соавторстве выступает огонь. И если живописец, рисуя на холсте, видит цвета красок, то художник-эмальер творит вслепую.

Член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России Маргарита Хабарова: "Ты видишь свою работу после того, как ее обожжешь - только так. Предварительно ты не знаешь, какой результат ты получишь и это, между прочим, захватывает в работе".