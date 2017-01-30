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30.01.2017 08:42

"Пойми меня". В оленегорском отделении социальной реабилитации несовершеннолетних разработали приложение для смартфонов

"Пойми меня". Приложение для планшетов и смартфонов разработали в оленегорском отделении социальной реабилитации несовершеннолетних для детей с полным или частичным отсутствием речи. Специалист учреждения со своим сыном - программистом создали электронный коммуникатор. Вместо сложных символов - простые, а главное озвученные картинки. Работа над приложением стартовала три года назад. Вначале словарь состоял всего лишь из 175 слов - теперь уже почти 500.

Специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних г. Оленегорска Наталья Беляевская: "Методическое руководство к этой работе и программа по использованию этого метода. Это новый метод, у нас вообще первый коммуникатор — российский. Приложила я свои усилия к этому, именно дети меня сподвигли на то, чтобы найти какие-то новые способы, заинтересовывать их и научить общаться, независимо от их речевых способностей".
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