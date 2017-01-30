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30.01.2017 08:35

Мурманск торжественно встретил новое пограничный корабль

Светлана Деменева.

Свой первый дальний межрегиональный переход успешно совершил пограничный корабль "Полярная Звезда". В это время экипаж провел плановые тренировки, занятия и боевые учения. "Полярная звезда" не имеет аналогов в мире. Воплощает все современные достижения отечественной науки и техники. Автономно в море может находиться 2 месяца, преодолевать льды толщиной до 80 сантиметров.
Начальник ПУ ФСБ России по западному арктическому району Игорь Константинов: "В последние годы, в рамках реализации концепции пограничной охраны, к нам поступает много нового вооружения. Отрадно, что первый корабль данного проекта, прибыл к месту постоянного базирования в наше пограничное управление".
Заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко: "Я хочу встретить вас словами - добро пожаловать домой. Теперь Город-Герой Мурманск, Мурманская область, Кольский Север, действительно, по-праву становятся вашим родным домом"
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