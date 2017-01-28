Губернатор Марина Ковтун поздравила Дмитрия Стрежнева и Владислава Гасумянова с вручением государственных наград

Губернатор Марина Ковтун поздравила генерального директора АО «МХК «ЕвроХим» Дмитрия Стрежнева с присвоением почетного звания «Заслуженный химик РФ» и вице-президента – руководителя блока корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель» Владислава Гасумянова с награждением «Орденом Почета». В поздравительных телеграммах глава региона отметила, что эти высокие награды являются признанием большого вклада в решение задач, значимых для экономики Российской Федерации.

«Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо Отечества!» - сказано в телеграммах.



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