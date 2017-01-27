У мурманчан вновь будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников

Мероприятия по бесплатному сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов проводятся для людей, не являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах.



Сбор и последующую передачу в специализированные организации для утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов жителей многоквартирных домов производят управляющие организации, а юридические лица и индивидуальные предприниматели делают это самостоятельно на основании заключенных со специализированными организациями договоров.



28 января администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.



В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.



Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00



Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.



К теме: Ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.



/Администрации города Мурманска/